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Школьники из Калининграда отравились после того, как воспользовались антисептиком

В Калининграде 23 школьника попали в больницу из-за антисептика

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Depositphotos

В калининградской школе более 20 человек отравились неизвестным токсином. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в поселке Большаково. Перед факультативным мероприятием ученикам 5-8 классов обрабатывали руки антисептиком. Спустя некоторое время у детей появилась тошнота и боль в животе.

В результате в больницу попали 23 человека. По словам врачей, все поступившие дети отравились неизвестным веществом. После инцидента 17 школьникам оказали помощь и отпустили, остальные находятся в медучреждении.

На данный момент правоохранители выясняют, какие вещества могли повлиять на самочувствие детей.

Ситуация находится на контроле у прокуратуры. Сотрудники ведомства проводят проверку.

Ранее в ресторане Петербурга отравились 112 школьников.

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