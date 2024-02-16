СК завел уголовное дело по факту обстрела Белгорода

По факту обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.



«Возбуждено уголовное дело по признакам террористического акта — преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса России», — говорится в сообщении.

На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

Согласно информации в публикации, расследованием обстрела региона, совершенного 15 февраля, будет заниматься Главное следственное управление ведомства.

Губернатор Белгородской области сообщил, что недавно один человек, получивший ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. В итоге количество пострадавших увеличилось до 19 человек.

15 февраля ВСУ ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

Ранее российские военные нашли расчет, из которого ВСУ стреляли по Белгороду.