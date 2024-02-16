Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

СК завел уголовное дело по факту обстрела Белгорода

СК: по факту обстрела Белгорода заведено уголовное дело о теракте

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

По факту обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам террористического акта — преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса России», — говорится в сообщении.

На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

Согласно информации в публикации, расследованием обстрела региона, совершенного 15 февраля, будет заниматься Главное следственное управление ведомства.

Губернатор Белгородской области сообщил, что недавно один человек, получивший ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. В итоге количество пострадавших увеличилось до 19 человек.

15 февраля ВСУ ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

Ранее российские военные нашли расчет, из которого ВСУ стреляли по Белгороду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами