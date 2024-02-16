Россиянам объяснили, когда сотрудникам не могут отказать в отпуске за свой счет

Работодатель не может отказать сотруднику в отпуске за свой счет в случае регистрации брака, рождения ребенка и некоторых других ситуациях. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Она напомнила, что такой отпуск работнику предоставляют по соглашению между ним и работодателем, его продолжительность стороны определяют по обоюдному соглашению. Некоторым категориям граждан руководство не может отказать в отпуске без сохранения зарплаты. Это участники Великой Отечественной войны и работающие пенсионеры по возрасту. Помимо этого, отдельные правила действуют для родственников военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других силовых структур.

Кроме того, начальство обязано будет предоставлять отпуск без сохранения заработной платы работающим инвалидам, добавила Рыбакова. Если же данные категории граждан не могут уладить вопрос о предоставлении отпуска с руководством самостоятельно, им следует обратиться в государственную инспекцию труда или суд, заключила эксперт.

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова до этого говорила, что работодателям для того, чтобы вызвать сотрудника из отпуска, чаще всего требуется его письменное согласие.

Ранее в Госдуме призвали предоставлять родителям военных отпуск одновременно с ними.