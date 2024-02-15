Суд в Москве заочно арестовал адвоката Навального

Басманный суд Москвы заочно арестовал адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Михайловой О. О., обвиняемой по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции», — говорится в сообщении.

2 февраля МВД объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову.

16 января стало известно, что адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение по делу об «экстремистском сообществе». Как сообщила защитница в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Следственный комитет выступил с обвинениями днем 16 января.

После этого МВД объявило в розыск адвоката Навального Александра Федулова.

Ранее МВД переобъявило в розыск пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом).