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Пассажиров самолета засыпало живыми опарышами во время полета

Daily Mail: на рейсе в США пассажиров самолета засыпало опарышами

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Global Look Press

Самолету авиакомпании, летевшему из Амстердама в Детройт, пришлось совершить незапланированную посадку из-за пассажира, который вез тухлую рыбу. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Delta Airlines, во время полета из Нидерландов в США, на пассажиров с полок для ручной клади посыпались опарыши.

Выяснилось, что один из путешественников пронес на борт воздушного судна тухлую рыбу, командир самолета принял решение о срочной посадке. После приземления салон пришлось отмывать, пассажира, который вез запрещенный груз, задержали.

Ранее пассажирку сняли с рейса, потому что она слишком часто ходила в туалет.

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