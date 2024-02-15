Пассажиров самолета засыпало живыми опарышами во время полета

Самолету авиакомпании, летевшему из Амстердама в Детройт, пришлось совершить незапланированную посадку из-за пассажира, который вез тухлую рыбу. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Delta Airlines, во время полета из Нидерландов в США, на пассажиров с полок для ручной клади посыпались опарыши.

Выяснилось, что один из путешественников пронес на борт воздушного судна тухлую рыбу, командир самолета принял решение о срочной посадке. После приземления салон пришлось отмывать, пассажира, который вез запрещенный груз, задержали.

Ранее пассажирку сняли с рейса, потому что она слишком часто ходила в туалет.