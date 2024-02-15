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Суд снова оштрафовал Гарри Каспарова* за нарушение закона об иноагентах

В Москве суд оштрафовал Гарри Каспарова за неуказание статуса иноагента

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Хамовнический суд Москвы оштрафовал шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) за неуказание статуса иностранного агента в своих публикациях в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Как заявили в пресс-службе, Каспаров был признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием сети интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом). Он получил штраф в размере 50 тыс. рублей.

В ноябре прошлого года шахматист был оштрафован на 40 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

В мае 2022 года министерство юстиции России внесло в реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента» бывшего совладельца и главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

В документе в качестве иностранных источников финансирования Ходорковского указана Украина, Каспарова – Украина и американская Human Rights Foundation.

В начале апреля 2022 года в России был создан реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента». Первыми в него внесли журналистов Евгения Киселева (признан в РФ иностранным агентом) и Матвея Ганапольского (признан в РФ иностранным агентом).

Согласно действующему законодательству, в случае выявления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента, которое не подало заявление (уведомление) в порядке, установленном законом, Минюст России включает данное лицо в список физлиц, выполняющих функции иноагента.

Ранее в Госдуме призвали лишить иноагентов источников доходов в России.

*  признан в РФ иностранным агентом
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