Россиянка за семь лет получила более миллиона рублей пособий на выдуманного ребенка

В Калужской области женщина за семь лет получила более миллиона рублей пособий на выдуманного ребенка. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Сообщается, что в 2016 году россиянка приобрела поддельное свидетельство о якобы рождении ребенка. С этими бумагами и пакетом других документов она пришла в профильное ведомство и оформила социальные пособия на выдуманного младенца.

Женщина почти семь лет получала пособия на несуществующего ребенка, всего ей успели перечислить более миллиона рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, россиянке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого россиянам напомнили, что для получения пособия на ребенка нужно ежегодно подавать новое заявление в органы соцзащиты.

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