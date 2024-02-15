Россия отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора

Россия отказалась выдавать властям Молдавии оппозиционного политика, председателя запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илана Шора. Об этом заявил руководитель регионального управления Интерпола Виорел Центиу в эфире молдавского телеканала TV8.

«Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию», — сказал сотрудник международной полицейской организации.

По его информации, от российских коллег было получено оповещение, в котором они подтвердили присутствие молдавского политика-оппозиционера Шора на территории РФ. Однако впоследствии Россия сослалась на требование невмешательства Интерпола в чужие «политические, военные, религиозные и расовые вопросы» и отказала в его выдаче.

Накануне Илан Шор допустил возможность переезда в Россию.

Шор также говорил, что Россия остается единственной страной, которая может помочь Молдавии выбраться из глубокого кризиса.

Ранее в Молдавии заявили, что граждане республики существуют на грани выживания.