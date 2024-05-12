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Артиллерия наносит удары по линии обороны ВСУ в Харьковской области

Артиллерия ВС РФ уничтожает цели на линии обороны ВСУ в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы группировки «Север» уничтожают оборонительные рубежи ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения «Ирбис».

«Работали по опорным пунктам по линии обороны противника, цели идут на удаления, работа интенсивная», — поделился военный.

Он добавил, что противник отходит от рубежей, российские артиллеристы прикрывают пехоту. Работа по позициям украинских войск ведется круглосуточно.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что украинские власти совершили глупый поступок, атакуя приграничные регионы России ракетами и беспилотниками, у России поэтому теперь есть «прекрасное обоснование» наступления в Харьковской области.

По его мнению, Вооруженным силам Украины (ВСУ) было крайне важно, чтобы на Харьковском направлении сохранялось спокойствие, поскольку Киеву в таком случае необходимы резервы в этом районе.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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