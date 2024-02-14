Стало известно, сколько евреев в США не чувствуют себя в безопасности

До 63% евреев, проживающих в США, не чувствуют себя в безопасности. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на опрос общественного мнения,

По данным исследования, которое проводилось по заказу Американского еврейского комитета (AJC), доля американцев, обеспокоенных своей безопасностью, выросла на 22% по сравнению с данными на конец 2022 года. Лишь 3% респондентов заявили, что чувствуют себя в большей безопасности, чем год назад. 34% участников опроса признались, что не почувствовали никаких изменений.

Опрос проводился осенью 2023 года. На вопросы социологов отвечали 1528 человек старше 18 лет.

В начале ноября 2023 года студенты Колумбийского университета покинули лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон из-за обвинений учащихся в антисемитизме. Учащиеся выступили с требованием немедленной юридической поддержки студентов, чьи фотографии появились на больших экранах университетского кампуса с подписью «главные антисемиты Колумбийского университета».

Ранее главный раввин России заявил о роли Путина в борьбе с антисемитизмом в РФ.