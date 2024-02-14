Киселев высмеял костюм Макрона во время визита в Швецию

Глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев оценил наряд президента Франции Эммануэля Макрона фразой «как с комиссионки». Видео с данным высказыванием появилось на официальном сайте телеканала «Россия 1».

В эфире программы «Вести недели» Киселев обсудил визит Макрона в Швецию. Он отметил, что глава государства ошибся с подбором костюма, дополнив комментарий фотографией с официального приема. На снимке запечатлены король Швеции Карл XVI Густав, королева Сильвия, а также Макрон и его супруга Брижит. Киселев подчеркнул, что фрак французского лидера был «взят в комиссионке и явно с чужого плеча».

При этом журналист высоко оценил платья первых леди. По его словам, королева Сильвия подобрала для себя моднейший оттенок, а наряд Брижит Макрон «оттенка перванш» подчеркнул цвет ее глаз.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит на Украину из за угрозы безопасности. В СМИ отмечалось, что из-за данного решения дипломаты Украины «попадали со стульев».

Ранее минюст Украины подал иск о взыскании активов Дмитрия Киселева.