Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами, подышав над картошкой в Петербурге

В Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами, подышав над картошкой. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Танкистов в Колпино. После процедуры ингаляции над картошкой ребенку вызвали скорую помощь, медики забрали девочку.

У двухлетнего ребенка диагностировали термические ожоги лица первой и второй степени. Кроме того, у девочки обожжены дыхательные пути.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Саранске ребенок попал в больницу с ожогом спины после компресса из картошки. Мальчика лечили на дому от ОРВИ.

Ранее девятимесячный младенец попал в реанимацию, опрокинув на себя кружку с горячим чаем.