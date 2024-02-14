Во Владивостоке группа школьников оказалась на отколовшейся от берега льдине

Подростки из Владивостока оказались на льдине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Инцидент произошел в акватории Спортивной гавани. На кадрах с места инцидента заметно, как пятеро школьников находятся на льду. Вокруг несовершеннолетних — большое количество льдин.

Как сообщает kp.ru, к застрявшим на льдине направили спасателей на надувных лодках. Однако выяснилось, что у подростков была возможность добраться до берега без посторонней помощи и они воспользовались этим.

О состоянии школьников не сообщается. Информация о том, каким образом они попали на льдину, также отсутствует.

Ранее в Ленобласти рыбак вышел в Финский залив и оказался на отколовшейся льдине.