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Во Владивостоке группа школьников оказалась на отколовшейся от берега льдине

Во Владивостоке пятеро подростков застряли на льдине

Подростки из Владивостока оказались на льдине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Инцидент произошел в акватории Спортивной гавани. На кадрах с места инцидента заметно, как пятеро школьников находятся на льду. Вокруг несовершеннолетних — большое количество льдин.

Как сообщает kp.ru, к застрявшим на льдине направили спасателей на надувных лодках. Однако выяснилось, что у подростков была возможность добраться до берега без посторонней помощи и они воспользовались этим.

О состоянии школьников не сообщается. Информация о том, каким образом они попали на льдину, также отсутствует.

Ранее в Ленобласти рыбак вышел в Финский залив и оказался на отколовшейся льдине.

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