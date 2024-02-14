В ГД предложили заменить День святого Валентина праздником в честь Петра и Февронии

Депутат Алексей Журавлев из Государственной думы предложил заменить День святого Валентина праздником, посвященным Петру и Февронии, или более широко отмечать Сретенье Господне. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Согласно данным сервиса SuperJob, каждый восьмой россиянин планирует отмечать День святого Валентина, особенно молодые люди до 34 лет.

Алексей Журавлев заявил: «Если вы настоящий верующий человек, то есть достойная альтернатива Дню святого Валентина — это день Петра и Февронии, который посвящен влюбленным».

Он указал, что в этом празднике присутствуют семейные ценности и русские национальные традиции.

Также депутат предложил обратить внимание на Сретенье Господне, которое было забыто.

«Этот светлый праздник приходится на 15 февраля, совсем недалеко от 14-го числа. Отмечать его не только не стыдно, но и соответствует всем православным канонам», — резюмировал парламентарий.

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