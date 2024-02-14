Эстония может закрыть границу с Россией

Эстония может закрыть пограничные пункты на границе с Россией из-за «миграционного давления». Об этом сообщается на сайте эстонской погранслужбы.

Как заявили в ведомстве, это может быть сделано в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка. Там утверждают, что в последние недели Россия «намеренно направляла к эстонской границе группы иностранцев», у которых не было законного права на въезд в Евросоюз.

Накануне сообщалось, что на пограничном пункте Нарва россиянам раздают памятки с предупреждением о возможном закрытии границы с Эстонией.

До этого глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус заявила, что эстонско-российская граница может быть закрыта в любой момент.

По ее словам, те, кто уже поехал в Российскую Федерацию, могут оказаться в тупике и тогда вернуться обратно будет очень сложно.

Калмус отметила, что при принятии соответствующего решения Таллином контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Эстонии и РФ могут быть закрыты в течение часа.

Ранее в минобороны Эстонии сообщили, что страна намерена продолжить строить линию обороны на границе с Россией.