В немецком городе Меттман под Дюссельдорфом было совершенно нападение на подростка с Украины, в результате чего он получил тяжелые ранения. Об этом, ссылаясь на полицию, сообщает информационное агентство DPA.

По имеющейся информации, нападение было совершенно из-за неприязни на расовой почве. Инцидент произошел 10 февраля в одной из закусочных. Неизвестный мужчина начал оскорблять украинского подростка, затем ударил его каким-то предметом по голове, после чего скрылся.

Расследование преступления ведет отделение Федерального ведомства по охране конституции (BFF) в Дюссельдорфе.

Ранее сообщалось, что Федеральное правительство Германии ожидает прибытия еще десяти миллионов украинских беженцев в случае победы России в конфликте.

До этого статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в ответ на запрос депутата бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Торстена Фрея заявил, что в 2023 году в страну въехали почти 300 тысяч украинских беженцев.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.