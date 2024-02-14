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В Германии в результате нападения на расовой почве был тяжело ранен подросток с Украины

В ФРГ украинского подростка тяжело ранили в ходе нападения на расовой почве

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Максим Богодвид/РИА Новости

В немецком городе Меттман под Дюссельдорфом было совершенно нападение на подростка с Украины, в результате чего он получил тяжелые ранения. Об этом, ссылаясь на полицию, сообщает информационное агентство DPA.

По имеющейся информации, нападение было совершенно из-за неприязни на расовой почве. Инцидент произошел 10 февраля в одной из закусочных. Неизвестный мужчина начал оскорблять украинского подростка, затем ударил его каким-то предметом по голове, после чего скрылся.

Расследование преступления ведет отделение Федерального ведомства по охране конституции (BFF) в Дюссельдорфе.

Ранее сообщалось, что Федеральное правительство Германии ожидает прибытия еще десяти миллионов украинских беженцев в случае победы России в конфликте.

До этого статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в ответ на запрос депутата бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Торстена Фрея заявил, что в 2023 году в страну въехали почти 300 тысяч украинских беженцев.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.

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