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В прокуратуре рассказали о доме в Анапе, где горит мансарда

Прокуратура: дом в Анапе, где горит мансарда, возводился без разрешений

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края заявили, что возведение 11-этажного дома в Анапе, где горит мансардное помещение, происходило без разрешения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что многоквартирный дом строили в отсутствии проектной и разрешительной документации, он был введен в оборот  на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения здания.

До этого в МЧС РФ заявили, что в Анапе произошло возгорание мансарды многоэтажного дома на Объездной улице.

Там подчеркнули, что информация о пожаре поступила в спасательные службы в 17:44 мск.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в мансардном помещении 11-этажного жилого дома», — сказано в сообщении.

Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, проводится эвакуация жителей.

Ранее в Москве произошел пожар на заводе МиГ.

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