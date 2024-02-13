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На выставке «Россия» объяснили цели разработки профстандарта медиатехнолога

В России планируют разработать профессиональный стандарт медиатехнолога

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Unsplash

Актуальность профессии медиатехнолога выросла в связи с увеличением влияния цифровых каналов информации на людей и общественные настроения и с отсутствием системного управления такими каналами. Об этом на первом заседании рабочей группы по разработке профессионального стандарта «Специалист в области медиатехнологий» на выставке «Россия», где обсуждался новый отраслевой стандарт в сфере коммуникаций, заявила заместитель гендиректора «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

По ее мнению, принятие стандарта необходимо для документального оформления профессии медиатехнолога, которая является для рынка труда новой и находится на стыке связей с общественностью, журналистики и медиакоммуникаций. Она считает, что , принятие стандарта позволит работодателям целенаправленно осуществлять набор кандидатов на работу и определять уровень соответствия действующих работников.

«В рамках нашего профстандарта мы говорим о новой профессии, основная цель которой – обеспечение управления общественными процессами за счет эффективного проектирования информационного поля, в том числе посредством цифровых каналов коммуникаций. Это нетривиальная задача, подобная работе городских архитекторов, проектирующих удобную для человека среду», — сказала Аблец.

Депутат, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин поддержал проект профстандарта и сравнил медиатехнологов с универсальными солдатами «информационного фронта», которые особенно нужны в период глобального противостояния с использованием медиатехнологий. По его словам, на медиатехнологов уже сформирован колоссальный профессиональный запрос, а предлагаемый стандарт поможет выработать осознанное понимание целей и задач медиатехнологов.

Также на заседании отметили, что одной из уникальных компетенций медиатехнологов является умение вовремя реагировать на события и выстраивать коммуникационные процессы в цифровой среде в условиях постоянных изменений.

Так, среди обобщенных трудовых функций медиатехнолога в стандарте значатся: реализация коммуникационной стратегии, создание и управление медиапроектами, формирование повестки дня, выстраивание антикризисной коммуникации и работа с недостоверной информацией, мультиформатное производство актуальных и востребованных информационных технологий, а также определение возможной области применения искусственного интеллекта и иных технологий при обеспечении и координации коммуникационных процессов.

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