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Родители держали 6-летнюю дочь в собачьей клетке, били и морили голодом

NYP: в США родители держали 6-летнюю дочь в собачьей клетке, избивали и не давали еду

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В США родители держали свою шестилетнюю дочь в собачьей клетке, били и морили голодом, пишет New York Post.

Джейкоб Уильям Уэйт и Мими Энн Фрост были арестованы после того, как мужчина позвонил в службу спасения и сообщил, что у их дочери случился судорожный припадок во время купания. Приехавшие офицеры и медики обнаружили, что дом семьи находился в плачевном состоянии с разбросанным повсюду мусором.

Племянник супругов, который жил вместе с ними, рассказал полиции, что девочку каждую ночь запирают в собачей клетке и заставляют есть собачий корм. После того, как следователи проверили словам мальчика, они нашли подтверждение этой информации.

После этого дочь Джейкоб и Мими была забрана службой опеки. При осмотре у девочки нашли на теле обширные синяки, язвы и гнилые зубы. Супруги были арестованы, сейчас полицейские выясняют их мотивы.

Мужчина с женщиной предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и созданию угрозы благополучия детей. Первое судебное заседание по их делу состоится 20 февраля.

Ранее в США мать сожгла младенца в духовке, перепутав ее с кроваткой.

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