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Адвокат рассказал, когда должны завершить следствие по делу Блиновской

Следствие по делу блогера Блиновской должны завершить до 20 марта

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат Наталия Сальникова рассказала, когда следователи планируют завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат подчеркнула, что, по ее информации, предварительное следствие по делу Блиновской планируют закончить до 20 марта.

До этого Мосгорсуд отклонил жалобу представителя защиты блогера Елены Блиновской на решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения.

По делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей в 2023 году Блиновской назначили домашний арест. Ей было запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью. 22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники» — следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как блогер провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых якобы был свидетель по делу. По версии обвинения, Блиновская общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Ей грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

Ранее Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с близкими.

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