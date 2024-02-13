Пропавшую собаку нашли спустя 4 года за 900 км от дома

В США пропавшую собаку нашли спустя четыре года за 900 км от дома, пишет издание UPI.

Бенджамину Бакстеру было 13 лет, когда он принес домой щенка по кличке Патч. В 2020 году, когда американец вышел на работу, ему пришлось переехать на новое место жительство, где было запрещено держать питомцев. Мужчина на время передал собаку знакомым, чтобы подыскать другое жилье.

Однако Патч сбежал, пока жил у друзей Бенджамина. Сначала Бакстер не переживал, так как питомец часто уходил из дома на день, однако когда собака не вернулась спустя несколько суток, забил тревогу.

Американец и приятели пытались найти Патча, развешивая плакаты по округе, но это не приносило результата. Судьба животного оставалась неизвестной четыре года, пока матери Бенджамина не позвонили неизвестные.

Женщине сообщили, что собаку нашли в штате Нью-Мексико — за 900 километров от дома. Животное попало в приют, где ветеринары нашли у него микрочип с данными хозяев и рассказали о находке.

Ранее кошка с окрасом на морде, похожим на маску, удивила соцсети.