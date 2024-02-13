Суд в Москве оставил под стражей Петрийчук и Беркович

Суд апелляционной инстанции оставил под стражей драматурга Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 09.01.2024 г. о продлении срока содержания под стражей в отношении Беркович Евгении Борисовны и Петрийчук Светланы Александровны без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — говорится в сообщении.

До этого РИА Новости сообщало, что следователи планируют закончить работу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук об оправдании терроризма в ближайшие два месяца. За данный период «необходимо предъявить» Петрийчук и Беркович обвинение в окончательной редакции, а также выполнить требования статей 215-220 УПК (об окончании предварительного следствия).

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали в начале мая по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила спектакль по сценарию Петрийчук.

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