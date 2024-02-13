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МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис объявлен в розыск МВД России

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Министр культуры Литвы Симонас Кайрис объявлен министерством внутренних дел Российской Федерации в розыск. Об этом говорится в базе розыска министерства, передает ТАСС.

«Кайрис Симонас. Разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в базе розыска министерства.

По какой именно статье ведется розыск, не указывается.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что в отношении Кайриса возбуждено и расследуется дело об уничтожении и повреждении памятников воинам СССР.

«В рамках этого дела он и объявлен в розыск», — объяснил собеседник агентства.

Также МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Пока нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

До этого Каллас оценила возможность лишения российских граждан, проживающих в Эстонии, избирательного права. По ее словам, для этого требуется время, поскольку необходимо будет внести изменения в конституцию.

Ранее Эстония пообещала не мешать голосованию на выборах президента РФ в посольстве.

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