МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

«Каллас Кая. Разыскивается по статье УК», — указано в базе.

На данный момент нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

До этого Каллас оценила возможность лишения российских граждан, проживающих в Эстонии, избирательного права. По ее словам, для этого требуется время, поскольку необходимо будет внести изменения в конституцию.

В январе Каллас также заявила, что правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Премьер напомнила, что государственным языком Эстонии является эстонский, и каждый гражданин имеет право обучаться на нем.

В декабре прошлого года Каллас говорила, что власти Эстонии ищут способ депортировать граждан РФ.

Ранее премьер Эстонии допустила развал Евросоюза и победу России.