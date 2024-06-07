Стало известно, может ли Джикия перейти в «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что экс-футболист московского «Спартака» Георгий Джикия не перейдет в команду, передает Metaratings.

«Мы не общались с Георгием. Надо понимать, что мы вряд ли потянем его зарплату. Предполагаю, что он попросит больше, чем мы сможем дать», — сказал Андреев.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте. «Оренбург» завершил сезон на 12 строчке. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее стало известно, как Джикия попросился в московский «Локомотив».