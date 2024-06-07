Названа задача сборной России на матч с Белоруссией

У сборной России нет цели обязательно одержать победу над национальной командой Белоруссии, главная задача — проверить игроков команды в противостоянии с равным соперником. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин.

«Уровень игроков сборной Белоруссии ненамного уступает в общей массе нашей команды. Ведущие белорусские игроки, как правило, играют в хороших чемпионатах, у команды костяк из грамотных игроков.

У российской сборной большинство играет в РПЛ. Из-за рубежа приезжают единицы. В целом, это команды примерного одного уровня, футболисты играют в одинаковых по силе чемпионатах. Чьи игроки будут более мотивированы, те и выиграют. Но не думаю, что победа является целью. Задача и одной сборной, и второй — поставить игру команды, проверить футболистов против равных соперников», — считает Гладилин.

Товарищеский матч между сборными Белоруссии и России состоится в пятницу, 7 июня, на Олимпийском стадионе в Минске. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборная России не сыграет на Кубке Америки из-за бана ФИФА.