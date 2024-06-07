Российский танкист рассказал об эффективности Т-80 против западной бронетехники

Российские танки Т-80, используемые Вооруженными силами РФ в специальной военной операции на Украине, успешно уничтожают западную бронетехнику. Об этом заявил офицер с позывным Белый в беседе с «АиФ».

«Т-80 — надежная, хорошая машина. Натовскую технику бьет очень результативно. У нас в батальоне было несколько случаев: например, Bradley американский уничтожали и немецкую БМП подбивали с Т-80», — рассказал танкист.

По его словам, сейчас танки оснащаются специальными экранами для защиты от вражеских беспилотников, также против дронов-камикадзе используются станции радиоэлектронной борьбы.

До этого сообщалось, что выставку трофейной техники НАТО на Поклонной горе в Москве осмотрели главы диппредставительств Венесуэлы, Йемена, Ливана, Палестины, Сирии, Уганды, а также делегация Северной Кореи. Выставка трофейного оружия на Поклонной горе в Москве открылась для посетителей 1 мая. На ней представлены более тридцати образцов трофейной техники: немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams, британская бронемашина Mastiff, шведская БМП CV90, украинские танки Т-72 и Т-64 и др.

Ранее «Уралвагонзавод» отправил в российской армии эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.