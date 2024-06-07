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Путин счел ошибочной приватизацию в 1990-е годы

Путин не считает, что приватизация 1990-х годов была намеренно преступной

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Валентина Певцова/РИА Новости

Приватизация 1990-х годов не была намеренно преступной, скорее речь идет об ошибках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

«Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями, да, во многом это было ошибочно», — отметил российский лидер.

Он напомнил, что процесс приватизации запустили, основываясь на мнении экономистов, которые говорили о том, что «нужно приватизировать все что угодно как можно быстрее».

Глава государства обратил внимание, что легальные решения приватизации конца ХХ века «нельзя трогать», речь идет только о пересмотре результатов «жульнических схем».

Он также назвал органы власти среди эффективных собственников.

«Оказалось, что и государство может быть все-таки эффективным собственником», — сказал Путин, уточнив, что это демонстрируется в таких отраслях, которые связаны с крупными инвестициями.

До этого Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок для ликвидации.

Ранее Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.

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ПМЭФ-2024
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