Путин: Россия не бряцает ядерным оружием

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не бряцает ядерным оружием.

По его словам, Россия никогда не начинала риторику ядерной эскалации.

Он отметил, что у РФ есть ядерная доктрина, которая предусматривает применение ядерного оружия только в исключительных случаях.

«Я не считаю, что такой случай наступил», — сказал Путин.

При этом он не исключил изменений в этой доктрине.

«Ядерная доктрина РФ — живой инструмент, в нее могут быть внесены изменения», — заявил Путин.

Путин также добавил, что ускорить решение задач специальной военной операции (СВО) можно, но только ценой роста потерь, а жизнь военных РФ важнее.

До этого Путин призвал не доводить Россию до применения ядерного оружия. Он отметил, что «Россия применит все имеющиеся у нее средства, если безопасности страны будут угрожать».

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее в Совфеде заявили, что ощущения угрозы ядерной войны нет.