Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: Россия не бряцает ядерным оружием

Путин назвал ядерную доктрину живым инструментом, в котором могут быть изменения

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не бряцает ядерным оружием.

По его словам, Россия никогда не начинала риторику ядерной эскалации.

Он отметил, что у РФ есть ядерная доктрина, которая предусматривает применение ядерного оружия только в исключительных случаях.

«Я не считаю, что такой случай наступил», — сказал Путин.

При этом он не исключил изменений в этой доктрине.

«Ядерная доктрина РФ — живой инструмент, в нее могут быть внесены изменения», — заявил Путин.

Путин также добавил, что ускорить решение задач специальной военной операции (СВО) можно, но только ценой роста потерь, а жизнь военных РФ важнее.

До этого Путин призвал не доводить Россию до применения ядерного оружия. Он отметил, что «Россия применит все имеющиеся у нее средства, если безопасности страны будут угрожать».

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее в Совфеде заявили, что ощущения угрозы ядерной войны нет.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами