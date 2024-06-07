Ученые выяснили, почему некоторых женщин влечет к психопатам и манипуляторам

Американские психологи из Университета штата Арканзас изучили причины феномена влечения некоторых женщин к мужчинам, обладающим психопатическими и другими негативными чертами личности. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Психопатия наряду с нарциссизмом и макиавеллизмом входят в так называемую «Темную триаду» личности. Относящиеся к этой триаде люди проявляют меньше сочувствия, склонны манипулировать окружающими и зациклены на своей персоне. Такие качества обычно мешают человеку поддерживать здоровые и долговременные романтические отношения с партнером.

Ученые отобрали 210 студенток крупного вуза. Их попросили оценить гипотетические профили мужчин, которые различались по уровню темных черт личности. Каждый профиль включал подробное описание типичного поведения мужчины.

Например, темный профиль личности описывал человека, который использует манипуляции и стремится отомстить, демонстрируя черты, связанные с нарциссизмом, психопатией и макиавеллизмом. Напротив, светлый профиль личности изображал прощающего и честного человека, избегающего манипуляций и мести.

Ученые также измерили два типа влечения: аффективное влечение (эмоциональная теплота) и поведенческое влечение (интерес узнать больше о человеке).

Одним из наиболее важных открытий стала роль болезненного любопытства — интереса и желания пережить опыт жутких и опасных ситуаций. Женщины с более высоким уровнем болезненного любопытства демонстрировали большее поведенческое влечение к мужчинам с темной личностью.

Это говорит о том, что болезненное любопытство может побуждать женщин вступать в отношения с потенциально рискованными партнерами, возможно, для получения дополнительной информации или опыта, несмотря на потенциальную возможность межличностной эксплуатации.

Также выяснилось, что болезненное любопытство было связано именно с поведенческим, а не с аффективным влечением. Это означает, что, хотя болезненно любопытные женщины были заинтересованы узнать больше о мужчинах с темными чертами характера, они не обязательно чувствовали к ним эмоциональное тепло, отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, как вычислить психопата по стилю вождения машины.