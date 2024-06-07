Академик Гинцбург рассказал, когда российские пациенты получат вакцину против рака

Клинические испытания российской вакцины от рака могут стартовать в начале 2025 года. Об этом «Известиям» рассказал глава Центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Как рассказал академик, экспериментальные животные, которые получили вакцину против рака, живы до сих пор. Остальные особи прожили не более 22 дней. Клинические испытания препарата на людях начнутся уже в 2025-м, надеется Гинцбург. При таких сроках уже через полтора-два года в стране будет инновационный препарат, для борьбы с рецидивами онкологических заболеваний и с метастазированием.

До этого Александр Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что в основе российской вакцины против рака — мРНК (как в вакцинах от COVID-19 «Пфайзера» и «Модерны»). Этот препарат поможет натренировать иммунную систему человека отличать раковую клетку от здоровой. Вакцину будут применять у людей, уже больных раком. Препараты будут создавать индивидуально для каждого пациента.

Ранее в Великобритании начались масштабные испытания вакцины против рака.