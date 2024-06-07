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Суд арестовал бывшего замглавы Краснодарского края за взяточничество

Суд в Москве арестовал бывшего замглавы Краснодарского края Сергея Власова

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Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

В заявлении отмечается, что инстанция избрала экс-чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Власова отправили в СИЗО на один месяц и 30 суток, он останется под арестом до 5 августа текущего года.

«По версии следствия, Власов, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил лично взятку от лица за общее покровительство и попустительство по службе», — уточнили представители судов.

В частности, экс-заместитель главы региона не принимал никаких мер в ответ на противоправную деятельность давшего взятку лица. Также он не реагировал на использование этим человеком своего авторитета и иных возможностей для решения важных вопросов.

24 мая сотрудники правоохранительных органов задержали Власова, в тот момент занимавшего должность заместителя губернатора Краснодарского края. По данным ТАСС, чиновника взяли под стражу за получение взятки в размере 1,3 млн рублей. Впоследствии глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что его подчиненный подал заявление об отставке.

Ранее суд в Москве арестовал бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, обвиняемого во взяточничестве.

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