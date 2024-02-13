Россиянам назвали главные ошибки в хранении лекарств дома

От условий хранения зависят качество препарата и его эффективность в лечении определенного заболевания. В бытовой жизни мало кто задумывается о том, как и где именно хранить дома лекарства, и банальные бытовые ошибки могут привести к негативным последствиям. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Смирнов, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic.

«Самая распространенная ошибка — хранение всех лекарств в одной аптечке в шкафу. В этом случае препараты находятся при комнатной температуре чуть более 20 °C. Такой показатель подходит далеко не для всех лекарств. Существует термочувствительная продукция, к которой относятся различные мази, свечи, кремы, капли, гормональные и антибактериальные препараты. Подобные лекарства требуется хранить исключительно в холодном или прохладном месте. Холодное — это +2…+8 °C, прохладное — +8…+15 °C. В первом случае рекомендовано хранение на полке холодильника, а во втором — в отделении на дверце», — объяснил эксперт.

По словам технолога, в инструкции производитель четко прописывает, где хранить лекарство. При изучении документа потребители чаще всего этот пункт пропускают. В результате препарат отправляется в общую аптечку, даже если он требует другого температурного режима.

«Еще одна ошибка — держать коробку с лекарствами в ванной комнате или на кухне. Часть препаратов надо хранить в сухом месте. В ванной показатели влажности всегда превышены, поэтому ставить туда аптечку нельзя. На кухне из-за приготовления пищи температура и влажность постоянно меняются. Здесь эти параметры зачастую выше, чем в остальных комнатах», — подчеркнул Смирнов.

Нередко встречаются и случаи, когда люди хранят лекарства в первичной упаковке — блистерах, ампулах, флаконах и т.д. Так делать определенно не стоит.

«Во-первых, вторичная упаковка — картонная коробочка — дополнительно защищает препарат от света, влаги и механического воздействия. Во-вторых, на ней всегда указывается срок годности лекарств, который легко считывается. Например, это поможет, если вы вдруг отрезали часть пустых ячеек блистера вместе с информацией о дате изготовления», — добавил эксперт.

Технолог призвал помнить, что нарушение правил хранения приводит к снижению фармакологических свойств препарата и сокращению его срока годности.

«Поэтому всегда внимательно читайте инструкцию и следуйте рекомендациям производителей. Термочувствительные препараты ставьте в холодильник. Лекарства, которые не требуют особого температурного режима, можно хранить в шкафу, в защищенном от света месте, где влажность не более 50%», — резюмировал он.

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