Вирусолог назвал смертельно опасной сальмонеллу, вызвавшую массовое отравление в Приморье

Вызвавшая отравление посетителей кафе в Приморском крае бактерия сальмонелла состоит из опасного для человека токсина. При ее попадании в организм в больших дозах она способна привести к серьезным последствиям, предупредил д.м.н, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. В то же время отравление сальмонелла вызывает только при большой концентрации, отметил он в беседе с телеканалом «360».

После попадания бактерии в организм человека у него быстро развиваются симптомы отравления – повышается температура, начинаются рвота и понос.

«Продолжаться это может два-три дня. У большинства это проходит, но если доза [бактерий] большая, то могут быть и смертельные случаи», — заявил профессор.

Больше других заражению подвержены группы риска, в числе которых дети, пожилые и люди со слабым иммунитетом. Попасть в организм бактерии могут только вместе с зараженной пищей, прямой передачи от человека к человеку нет.

При первых симптомах заражения, по словам Альтштейна, нужно сбить симптомы, выпив сорбент или препараты для борьбы с чужеродными бактериями, а затем обратиться к врачу.

Напомним, у посетителей кафе Дальнереченска «М-Бургер», употреблявших готовую продукцию, выявили сальмонеллу. По последним данным, госпитализирован 31 человек. В самом кафе, которое позже закрыл Роспотребнадзор, при проверке обнаружили многочисленные нарушения. Так, не было документов, подтверждающих соответствие пищевой продукции. На полуфабрикатах отсутствовала маркировка о дате изготовления, сроках реализации и хранения, а у сотрудников не было данных о прохождении медосмотров.

Ранее Роспотребнадзор закрыл общепит в дагестанском селе после отравления 35 человек.