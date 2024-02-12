В Астраханской области десятки тысяч жителей остались без света из-за непогоды

Почти 23 тыс. человек в нескольких районах Астраханской области остаются без электроснабжения из-за обрывов линий электропередач после мокрого снега и ледяного дождя. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

«На данный момент обесточено около 23 тыс. человек. Аварийные отключения зафиксированы в Красноярском, Енотаевском и Харабалинском районах. Единичные заявки также поступают из Черноярского и Наримановского районов», – говорится в посте. Бабушкин отметил, что на проводах образовался слой наледи, что увеличило их вес и привело к обрывам.

По его словам, соответствующе службы немедленно приступили к ликвидации аварий. Задействовано 38 бригад и 57 единиц техники. Восстановление идет в круглосуточном режиме.

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