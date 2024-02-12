Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ФСБ завела дело на калининградца за шпионаж в пользу Украины

ФСБ завела дело на калининградца за передачу СБУ сведений об РФ и Белоруссии

close
100%
ФСБ РФ/РИА «Новости»

Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя за передачу службе безопасности Украине (СБУ) информации о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ФСБ, мужчина сам связался с сотрудником СБУ, действуя «из личной заинтересованности».

Следователи спецслужбы возбудили в отношении жителя российского региона уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

На прошлой неделе сообщалось, что ФСБ задержала иностранца на Камчатке за пропаганду терроризма. Мужчина разместил на своей странице в соцсетях видеозапись, в которой содержались призывы принимать участие в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне организаций, признанных террористическими.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами