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В МВД напомнили о риске нелегального ввоза в Россию оружия и боеприпасов

Колокольцев: на фоне СВО сохраняются риски ввоза в РФ нелегального оружия

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

На фоне проведения Специальной военной операции в России существуют риски нелегального ввоза оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом со ссылкой на заявление главы МВД России Владимира Колокольцева сообщает ТАСС.

«Необходимо наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с их незаконным оборотом, изъятию средств вооружения», — сказал Колокольцев во время представления личному составу начальника управления МВД России по Брянской области Андрея Солдатова и министра внутренних дел по КЧР Владимира Нефедова.

Глава МВД России, кроме того, напомнил подчиненным о необходимости пресечения криминальных посягательств на имущество граждан с использованием IT-технологий.

11 февраля сообщалось, что мошенник выманил у магнитогорца 2,7 млн рублей, пообещав машину из-за границы.

10 февраля в промзоне в Санкт-Петербурге нашли бесхозный предмет, оказавшийся взрывчаткой.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже денег у участника СВО.

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