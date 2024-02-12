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На птицефабрике Сахалина обнаружен высокопатогенный грипп птиц

На сахалинской птицефабрике обнаружен высокопатогенный грипп птиц подтипа Н5

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Depositphotos

На птицефабрике на Сахалине был обнаружен высокопатогенный грипп птиц подтипа Н5. Об этом пишет «Интерфакс»

В пробах крови, отобранных от птицы яичного направления на площадке АО «Птицефабрика Островная», обнаружен подтип Н5, относящийся к высокопатогенному гриппу птиц. Пробы у куриц были взяты 8 февраля.

Указом губернатора Валерия Лимаренко назначены специальные ограничительные мероприятия. Как сообщается, предпринимаются все необходимые действия в соответствии с ветеринарными правилами.

На птицефабрике «Островная» уже несколько дней наблюдается массовый падеж птиц. Не пострадало только поголовье молодняка.
Руководство предприятия запретило въезд и выезд на свою территорию.

При входном контроле корма, поступавшие на птицефабрику, не имели отклонений от заявленных производителем показателей качества, в том числе по токсичности.

Ранее вирусолог назвал самый опасный в мире вирус.

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