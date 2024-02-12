Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ксения Собчак намерена подать в суд на телеканал НТВ после выхода фильма о ней

Ксения Собчак собирается подать в суд на НТВ после выхода фильма о ней

close
100%
Осторожно: Собчак/YouTube

Журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении подать в суд иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ней. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, после просмотра фильма она решила подать в суд на НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство ее материалов из YouTube и социальных сетей.

Собчак заявила, что весь фильм является «отчаянной натяжкой совы на глобус». Она также отметила, что вся «расследовательская» информация телеканала НТВ о ее домах и перемещениях взята из ее же социальный сетей.

Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала интерьер бассейна в своем загородном доме. Она показала зал с панорамными окнами на сад. По центру расположен бассейн и лаундж-зона с баней.

До этого Ксения Собчак рассказала, что после просмотра интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным ее стали преследовать ночные кошмары.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами