Ксения Собчак намерена подать в суд на телеканал НТВ после выхода фильма о ней

Журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении подать в суд иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ней. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, после просмотра фильма она решила подать в суд на НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство ее материалов из YouTube и социальных сетей.

Собчак заявила, что весь фильм является «отчаянной натяжкой совы на глобус». Она также отметила, что вся «расследовательская» информация телеканала НТВ о ее домах и перемещениях взята из ее же социальный сетей.

Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала интерьер бассейна в своем загородном доме. Она показала зал с панорамными окнами на сад. По центру расположен бассейн и лаундж-зона с баней.

До этого Ксения Собчак рассказала, что после просмотра интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным ее стали преследовать ночные кошмары.

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