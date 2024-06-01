Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игорь Ливанов рассказал, как видит будущее своих детей: «Черный пояс по карате»

Актер Игорь Ливанов заявил, что его младший сын может стать хорошим актером

close
100%
Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Актер Игорь Ливанов в беседе с «СтарХитом» заявил, что его младший сын Илья может стать хорошим артистом.

«Если [старший сын Тимофей] захочет попробовать себя в актерстве, против не буду. И это вполне возможно. Только скорее это к младшему — вот он будет хорошим актером. А старший получил черный пояс по карате, японцы приезжали, вручали. Занимается музыкой, причем, серьезно — гитарой», — похвастался Ливанов.

Он уточнил, что Тимофей пока не определился с будущей профессией, а подталкивать его к выбору Ливанов не хочет. По мнению артиста, ребенку нужно самому учиться на своих ошибках. Актер похвастался, что его старший сын уже с 14 лет приводил девушек домой, которых представлял как потенциальных невест. Ливанов считает, что Тимофей в свои 16 лет уже готов вступить во взрослую жизнь.

«У Тимофея сейчас есть любимая девушка, они нашли друг друга как-то. Не в соцсетях, а скорее через общие интересы. И теперь он своими руками мастерит ей какие-то поделки, для того чтобы подарить и сделать приятно», — резюмировал артист.

Ранее Лука Сафронов рассказал о давлении отца из-за лишнего веса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами