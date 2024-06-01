Игорь Ливанов рассказал, как видит будущее своих детей: «Черный пояс по карате»

Актер Игорь Ливанов в беседе с «СтарХитом» заявил, что его младший сын Илья может стать хорошим артистом.

«Если [старший сын Тимофей] захочет попробовать себя в актерстве, против не буду. И это вполне возможно. Только скорее это к младшему — вот он будет хорошим актером. А старший получил черный пояс по карате, японцы приезжали, вручали. Занимается музыкой, причем, серьезно — гитарой», — похвастался Ливанов.

Он уточнил, что Тимофей пока не определился с будущей профессией, а подталкивать его к выбору Ливанов не хочет. По мнению артиста, ребенку нужно самому учиться на своих ошибках. Актер похвастался, что его старший сын уже с 14 лет приводил девушек домой, которых представлял как потенциальных невест. Ливанов считает, что Тимофей в свои 16 лет уже готов вступить во взрослую жизнь.

«У Тимофея сейчас есть любимая девушка, они нашли друг друга как-то. Не в соцсетях, а скорее через общие интересы. И теперь он своими руками мастерит ей какие-то поделки, для того чтобы подарить и сделать приятно», — резюмировал артист.

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