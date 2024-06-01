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Лука Сафронов рассказал о давлении отца из-за лишнего веса: «Хочет видеть красивое»

Пианист Сафронов признался, что похудел на 76 килограммов из-за давления отца

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@lukasafronovofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Пианист Лука Сафронов на шоу «Основано на реальных событиях» признался, что похудел на 76 килограммов из-за давления отца, художника Никаса Сафронова.

«Я думал, что это ему нужно для каких-то внутренних амбиций. Наверно, потому что он художник и хочет видеть что-то красивое. Я понимал, он беспокоится за меня. Но у меня была ревность, было желание доказать ему, что я такой сильный и это для меня ничто. И я похудел — за девять месяцев сбросил 76 килограммов», — отметил Сафронов.

Тем не менее, добавил пианист, отец хотел видеть его в более подтянутой форме и расстраивался из-за висящей кожи сына. По словам Луки Сафронова, из-за резкого похудения у него обвисла кожа, которую многие столкнувшиеся с такой же проблемой называют «фартуком». После этого у музыканта начались проблемы со здоровьем, в частности — оторвался тромб, пианисту чудом удалось выжить. Теперь Сафронов-младший не пытается похудеть, вместо этого он научился принимать себя с лишним весом.

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