Премьер Индии Моди назвал победителя парламентских выборов в Индии

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что уверен в победе своей партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) на парламентских выборах. Об этом пишет ТАСС.

«Могу с уверенностью сказать, что народ Индии, проявив рекордную активность, проголосовал за то, чтобы оставить у власти правительство БДП», — написал Моди в соцсетях.

По его словам, оппозиционная коалиция I.N.D.I.A. не сумела «найти путь к сердцам избирателей».

1 июня индийские СМИ начали публиковать данные экзитполов, согласно которым на выборах в Индии лидирует Национальный демократический альянс, который возглавляет Индийская народная партия («Бхаратия джаната парти») Моди. Судя по опросам граждан на выходе из избирательных участков, коалиция премьера получит большинство в нижней палате парламента — от 350 до 370 мест (палата состоит из 543 кресел). Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A., которая включает 28 партий, получит от 125 до 154 мандатов.

Всеобщие выборы в Индии стартовали 19 апреля и продлятся до 1 июня. Окончательные результаты голосования будут обнародованы 4 июня.

Ранее Моди рассказал о своем божественном предназначении.