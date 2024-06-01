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Украину предупредили о риске потерять Одессу и выход к Черному морю

Полковник ВС США Уилкерсон: Украина может потерять Одессу и выход к Черному морю

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Игорь Маслов/РИА Новости

Украинские власти в скором времени могут лишиться контроля над городом Одессой и выходом к Черному морю. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works предупредил полковник Вооруженных сил США в отставке Ларри Уилкерсон.

По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский мог бы воспротивиться давлению со стороны США и постараться сохранить те территории, которые еще остались у страны. Однако глава государства не намерен этого делать, подчеркнул он.

«Я бы, конечно, хотел спасти Одессу и выход к Черному морю, но он (Зеленский — «Газета.Ru») вот-вот их потеряет», — сказал Уилкерсон.

Американский полковник добавил, что нынешний украинский лидер — просто не тот человек, который нужен государству в текущей ситуации.

31 мая британская газета The Guardian опубликовала интервью с Зеленским, в ходе которого он вновь заявил о нежелании договариваться с российским руководством о прекращении боевых действий. Как сказал президент Украины, мирное соглашение стало бы для его страны «ловушкой».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, к чему приведет отказ Украины от переговоров с РФ.

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