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Судимая 17 раз москвичка установила рекорд по числу приговоров

«МК»: в Москве женщина получила 17 судимостей и установила рекорд

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Shutterstock

В Москве женщина установила рекорд, получив 17 судимостей. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, рекорд по числу судимостей установила женщина, проживающая в Северо-Восточном округе. Россиянка специализировалась на кражах и была однажды судима за грабеж, но в последний раз ее судили за поджег по неосторожности.

Москвичка выпивала вместе с мужем 14 сентября прошлого года и случайно пролила горючую жидкость, произошел пожар. Супруги успели эвакуироваться, однако в соседней квартире находилась 88-летняя пенсионерка, прикованная к постели. Спасти ее не удалось.

По информации пресс-службы Бутырского суда, женщине назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы, передает mk.ru.

Ранее в Госдуме захотели привлекать на СВО больше подследственных.

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