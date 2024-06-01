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Сын Байдена судится с экс-супругой по делу об алиментах

Axios: Хантер Байден с 2019 года судится с экс-супругой по делу об алиментах

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Jonathan Ernst/Reuters

Сын президента США Хантер Байден с 2019 года судится по делу о невыплате алиментов бывшей супруге, которой он должен более $2,9 млн. Об этом пишет портал Axios.

«Еще с 2019 года он тайно ходил по судам в рамках сложного гражданского дела о выплате алиментов бывшей супруге Кэтлин Бул на несколько миллионов долларов», — сообщает портал.

Байден развелся с Бул в 2017 году, а двумя годами позже она подала исковое заявление, в котором утверждала, что Байден не выплатил ей в полном объеме алименты. Суд встал на сторону женщины. Общая сумма задолженности превысила, по словам юристов, $2,9 млн.

До этого сообщалось, что апелляционный суд в Пенсильвании отклонил ходатайство сына действующего президента США Джо Байдена Хантера Байдена по закрытию дела о хранении оружия. Его обвиняют в трех правонарушениях: двух установленных случаях лжи в письменной форме в ответе на вопрос о хранении и употреблении наркотиков в 2018 году, а также во владении огнестрельным оружием, несмотря на запрет на это для наркозависимых.

Ранее стало известно, что Хантер Байден в июне предстанет перед судом по делам о налогах.

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