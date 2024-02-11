На Украине предложили включить в обменный фонд с РФ останки Столыпина

Останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина могут включить в списки на обмен с Россией. Такое предложение озвучил в эфире телеканала «1+1» глава музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

«Одна из идей — внести его [прах Столыпина] в обменный фонд, как бы это ни выглядело и ни звучало», — сказал Остапенко.

По мнению деятеля культуры, Столыпина можно будет обменять на останки украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев, поэтому этот вопрос заслуживает рассмотрения.

Петр Аркадьевич Столыпин возглавлял Совет министров Российской империи в 1906-1911 годах. Его останки находятся в Киево-Печерской лавре.

Возможность какого-либо обмена между Россией и Украиной находилась под вопросом после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Однако 31 января был произведен обмен пленными по схеме «195 на 195».

Ранее сообщалось, что в Кремле не получали от Киева обращений по передаче тел пленных с Ил-76.