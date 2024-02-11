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Стало известно о состоянии росгвардейцев, пострадавших при взрыве в Элисте

Сотрудник Росгвардии попал в реанимацию после взрыва в частном доме в Элисте

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Один из сотрудников Росгвардии, которые получили травмы в результате взрыва в частном доме в городе Элисте, находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления федеральной службы по Республике Калмыкии.

Всего при взрыве пострадали трое сотрудников Росгвардии. При этом врачи уже оказали им необходимую медицинскую помощь, уточнил источник агентства.

«Один из сотрудников находится в реанимации», — сказал он и добавил, что угроза для жизни пациента отсутствует.

10 февраля житель города Элисты бросил боевую гранату в окно местного центра по оказанию психологической помощи. По данным следственного управления СК РФ по региону, нападавший стоит на учете в психоневрологическом диспансере и посетил учреждение в качестве клиента. Однако во время консультации между мужчиной и одним из сотрудников произошел конфликт.

В результате взрыва пострадали трое человек. Одного из них спасти не удалось, еще двоих доставили в больницу.

Уже на следующий день в доме 29-летнего гражданина, которого подозревают в подрыве центра по оказанию психологической помощи, начались обыски. Однако в какой-то момент в здании сработало неустановленное взрывное устройство, из-за чего пострадали трое сотрудников Росгвардии.

Позже правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее глава Республики Калмыкии отказался от участия в выставке-форуме «Россия» из-за ЧП в столице региона.

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