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Пожар на центральном рынке в Кабардино-Балкарии локализован

Спасатели локализовали пожар на рынке в Кабардино-Балкарии площадью 2000 кв. м

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Shutterstock

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на территории центрального рынка в городе Майском в Республике Кабардино-Балкария. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«В Кабардино-Балкарии огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар», — сказано в публикации.

Согласно информации ведомства, изначально загорелась крыша торгового павильона на рынке. В настоящее время к ликвидации возгорания привлечены 42 спасателя и 10 единиц техники.

«Огнем охвачено 2 000 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

В конце января гостиница загорелась в Хабаровске. По данным МЧС, охваченное огнем здание находилось на улице Выборгской. На место выехали 32 сотрудника пожарной охраны и восемь единиц техники. В ведомстве отметили, что звенья газодымозащитной службы проводили разведку задымленных помещений, спасатели эвакуировали из здания людей.

Ранее пожар в гостинице в Тольятти локализовали на площади 800 кв. м.

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