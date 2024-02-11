Пожар на центральном рынке в Кабардино-Балкарии локализован

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на территории центрального рынка в городе Майском в Республике Кабардино-Балкария. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«В Кабардино-Балкарии огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар», — сказано в публикации.

Согласно информации ведомства, изначально загорелась крыша торгового павильона на рынке. В настоящее время к ликвидации возгорания привлечены 42 спасателя и 10 единиц техники.

«Огнем охвачено 2 000 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

В конце января гостиница загорелась в Хабаровске. По данным МЧС, охваченное огнем здание находилось на улице Выборгской. На место выехали 32 сотрудника пожарной охраны и восемь единиц техники. В ведомстве отметили, что звенья газодымозащитной службы проводили разведку задымленных помещений, спасатели эвакуировали из здания людей.

Ранее пожар в гостинице в Тольятти локализовали на площади 800 кв. м.