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Около 1,5 тысячи грузовиков заблокированы на украинско-польской границе

ГПСУ: на украинско-польской границе образовалась очередь из 1,5 тыс грузовиков

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Yan Dobronosov/Reuters

Почти 1,5 тысячи грузовиков стоят в очередях на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Украины и Польши из-за протестов. Об этом заявил представитель украинской госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко, передает РИА Новости.

По его словам, заблокированы КПП «Рава-Русская — Хребенное» и «Дорохуск — Ягодин». Демченко уточнил, что утром 11 февраля напротив «Ягодина» на территории Польши образовалась очередь из 700 грузовиков, а у «Равы-Русской» — 400. На разблокированном пункте, «Медика — Шегини», по его словам, в очереди 240 грузовиков.

Демченко отметил, что интенсивность движения достаточно низкая.

5 января представитель ГПСУ заявлял, что на границе Украины и Польши были заблокированы около двух тысяч грузовых автомобилей.

4 января Государственная пограничная служба Украины сообщала, что пункт пропуска на границе Польши и Украины «Медыка — Шегини» был заблокирован польскими фермерами.

До этого агентство Reuters передавало, что польские фермеры угрожают возобновить блокаду пункта пропуска «Медика-Шегини», если не получат письменных гарантий выполнения их требований.

Ранее власти Польши заявили, что считают вступление Украины в Европейский союз невыгодным для польских фермеров.

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