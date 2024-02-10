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Двое подростков жестоко расправились с приемной матерью

Fox News: в Испании двое подростков напали на приемную мать и бросили ее в гараже

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Silvia López Gayubas/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Испании двое подростков 13 и 15 лет арестованы по обвинению в расправе над приемной матерью, женщину с ножевым ранением шеи нашли в гараже. Об этом сообщает Fox News.

В испанском городе Кастро-Урдьялес в гараже частного дома полицейские нашли женщину с ножевым ранением шеи и мешком на голове, спасти пострадавшую не удалось.

По данным местных властей, по подозрению в совершении преступления задержаны двое приемных детей испанки. 15 летний и 13 летний подростки ударили приемную мать ножом, посадили ее на заднее сиденье автомобиля, бросили в гараже и попытались инсценировать похищение.

Братья позвонили бабушке и сообщили, что их вывезли из дома злоумышленники и незаконно удерживают, пожилая женщина обратилась в полицию, подростков нашли в парке неподалеку от дома. Позднее они признались, что историю с похищением выдумали и сами расправились с матерью.

Ранее школьник угрожал расправиться с одноклассниками и пришел в школу с пистолетом.

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